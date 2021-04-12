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Лидеры НАТО проведут встречу на высшем уровне

22 апреля в 13:42 Внешняя политика 0 238 Карина Мелова
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Согласно сообщению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, обнародованному официальным веб-ресурсом альянса, 14 июня в Брюсселе состоится встреча членов военно-политического блока на высшем уровне.

Так, заявление г-на Столтенберга гласит: «Рад сообщить, что следующий саммит лидеров альянса состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе».

По словам генсека, на повестке дня будут актуальные темы, касающиеся деятельности НАТО, и проблемы, которые предстоит решить вплоть до 2030 года. В частности, участникам встречи предстоит рассмотреть «агрессивные действия России, угрозу терроризма, кибератаки, новые и вредоносные технологии, влияние климатических изменений на безопасность, а также рост Китая» (цит. Столтенберга).

Вчера президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием главы государства Федеральному собранию, в ходе которого он подчеркнул отсутствие намерения у России конфликтовать с другими участниками международного процесса, при этом посоветовав не провоцировать представляемое им государство во избежание резкой ответной реакции. «Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношениях с Россией красную черту, а где она будет проходить – мы будем определять сами», – сказал он (ист.: ТАСС).
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