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5 польским дипломатам предписано покинуть РФ до 16 мая

23 апреля в 15:07 Внешняя политика 0 232 Карина Мелова
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Веб-ресурс Министерства иностранных дел обнародовал информацию об объявлении 5 дипломатов из Польши персонами нон грата, обязанными покинуть пределы РФ до конца дня 15 мая. Такой была реакция России на аналогичные шаги 15 апреля по отношению к 3 представителям российского дипведомства, якобы не соблюдавших условия дипломатического статуса и действовавших во вред Польше.

В частности, в заявлении МИД РФ идет речь о следующем: «В качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило persona non grata пятерых сотрудников посольства Республики Польши в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 г.».

В ведомстве полагают, что выданное дипломатам из России предписание покинуть Польшу демонстрирует осознанное решение Варшавы вести политику, ориентированную на постепенную деградацию и разрушение двусторонних отношений.
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