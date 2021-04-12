5 польским дипломатам предписано покинуть РФ до 16 мая

Веб-ресурс Министерства иностранных дел обнародовал информацию об объявлении 5 дипломатов из Польши персонами нон грата, обязанными покинуть пределы РФ до конца дня 15 мая. Такой была реакция России на аналогичные шаги 15 апреля по отношению к 3 представителям российского дипведомства, якобы не соблюдавших условия дипломатического статуса и действовавших во вред Польше.



В частности, в заявлении МИД РФ идет речь о следующем: «В качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило persona non grata пятерых сотрудников посольства Республики Польши в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 г.».



В ведомстве полагают, что выданное дипломатам из России предписание покинуть Польшу демонстрирует осознанное решение Варшавы вести политику, ориентированную на постепенную деградацию и разрушение двусторонних отношений.