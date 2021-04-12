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КНР выступает решительно против антироссийских санкций

26 апреля в 12:21 Внешняя политика 0 394 Карина Мелова
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В понедельник, 26 апреля, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь сообщил о планах республики интенсифицировать поддержку РФ в условиях обострения антироссийских санкций со стороны Запада.

Так, в ходе краткой пресс-конференции в ответ на вопрос об усилении направленных против Москвы ограничений Соединенных Штатов он провозгласил: «Мы решительно против применения односторонних санкций. Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку».

Как подчеркнул представитель МИД КНР, Пекин рассчитывает на налаживание конструктивного политического диалога между вышеназванными странами, а также на урегулирование возникших между ними споров «на равноправной основе, на принципах взаимного уважения» (ист.: ТАСС).

Г-н Ван Вэньбинь назвал односторонние американские санкции «проявлением гегемонии», что приводит к всеобщему протесту.
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