КНР выступает решительно против антироссийских санкций

В понедельник, 26 апреля, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь сообщил о планах республики интенсифицировать поддержку РФ в условиях обострения антироссийских санкций со стороны Запада.



Так, в ходе краткой пресс-конференции в ответ на вопрос об усилении направленных против Москвы ограничений Соединенных Штатов он провозгласил: «Мы решительно против применения односторонних санкций. Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку».



Как подчеркнул представитель МИД КНР, Пекин рассчитывает на налаживание конструктивного политического диалога между вышеназванными странами, а также на урегулирование возникших между ними споров «на равноправной основе, на принципах взаимного уважения» (ист.: ТАСС).



Г-н Ван Вэньбинь назвал односторонние американские санкции «проявлением гегемонии», что приводит к всеобщему протесту.