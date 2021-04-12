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Существует вероятность встречи президентов РФ и США в летние месяцы

26 апреля в 14:43 Внешняя политика 0 348 Карина Мелова
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Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обнародовал информацию о возможности организации очного диалога президентов РФ и США в летние месяцы. Однако, согласно уведомлению официального представителя Кремля, на данном этапе конкретная дата и место проведения встречи не назначены.

В частности, г-н Песков сообщил такие сведения: «Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я подтвердить не могу, тем более, что пока никаких договоренной по датам нет. Речь действительно идет о, скажу в общем, летних месяцах, но дата не определена» (ист.: «РИА Новости»).

13 апреля по инициативе американской стороны состоялась беседа Джо Байдена и Владимира Путина по телефону, в ходе которой от политического лидера США поступило предложение обговорить все аспекты отношений между Вашингтоном и Москвой в формате саммита, организованного в скором будущем в третьей стране.

По данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, главы упомянутых государств могут встретиться в июне.
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