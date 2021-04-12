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РФ выходит из Договора по открытому небу

Сегодня в 11:34 Внешняя политика 0 151 Карина Мелова
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В процессе состоявшихся в Вене переговоров по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями возглавляющий российскую делегацию Константин Гаврилов уведомил, что представляемое им государство при сохранении текущего положения вещей до конца мая покинет Договор по открытому небу.

Он заявил: «Пока же всё идёт к развалу Договора. Односторонних уступок от России ждать не следует. При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из Договора, будут завершены до конца мая».

В скором времени правительство подготовит для изучения президентом Владимиром Путиным законопроект о выходе Российской Федерации из Договора, после чего документ будет представлен в парламенте (ист.: «Ведомости»).

Напомним, заключенный в 1992 году Договор по открытому небу, участниками которого стали 35 стран, начал действовать в 2002 году. Документ позволяет совершать наблюдательные полеты над территориями государств-участников для мониторинга военной деятельности.

В январе РФ запустила процедуру выхода из Договора по открытому небу, мотивируя свое решение утратой соглашением своей роли «орудия» для повышения доверия и безопасности вследствие нарушения баланса интересов членов из-за прекращения выполнения Вашингтоном своих обязанностей по договору, вызванного, по утверждению американской стороны, повторяющимися нарушениями со стороны России.
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