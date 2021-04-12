Москва продолжает высылать иностранных дипломатов

Согласно объявлению Министерства иностранных дел Российской Федерации, реагируя на действия Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии, Москва предписывает дипломатическим сотрудникам этих государств покинуть пределы России.



Так, представитель внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на следующем: «Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России».



В связи с этим 2 сотрудника посольства Литвы и по 1 сотруднику посольств Латвии и Эстонии должны выехать из РФ в течение семи дней. 3 диппредставителя Словакии названы персонами нон грата и должны до конца дня 5 мая покинуть Российскую Федерацию.