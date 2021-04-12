Кремль считает выпады Чехии и стран Прибалтики в адрес России недопустимыми

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, Кремль не намерен терпеть выпады Чехии, Болгарии и прибалтийских государств в отношении России (ист.: «РИА Новости»)



В частности, выступая на Первом канале, официальный представитель Кремля заявил: «То, что сейчас творят в Чехии, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой солидарности присоединяются прибалты и другие. Мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. Мы четко это демонстрируем».



Как известно, Чехия выдвинула спецслужбам России обвинение в причастности ко взрыву, случившемуся в 2014 году на складе боеприпасов в деревне Врбетице. Вследствие такого шага указанные страны выслали дипломатов друг друга за пределы своих государств.



То же самое последовало со стороны, Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии, в ответ на что 28 апреля Москва также предписала сотрудникам дипмиссий указанных стран покинуть пределы РФ.



Кроме того, 28 апреля прокуратура Болгарии заподозрила 6 российских граждан в организации 4 взрывов на оружейных заводах в период с 2011 по 2020 г. Пресс-секретарь генерального прокурора Болгарии Сийка Милева поделилась сведениями о собственнике оружия, коим являлся болгарский бизнесмен Емельян Гебрев.