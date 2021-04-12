Чехия собирается прекратить «дружить» с Россией

Согласно информации, опубликованной ресурсом aktualne.cz, верхняя палата чешского парламента намерена расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией от 1993 г. из-за потенциального добавления Чехии в перечень недружественных РФ стран.



Так, возглавляющий фракцию правоориентированного политического движения «Старосты и независимые» в сенате Петер Голичек выразил такое мнение: «Этот договор утратил смысл после того, что произошло [инцидент во Врбетице]. Он не выполняется. Его в одностороннем порядке нарушает Россия» (ист.: aktualne.cz).



При этом глава МИД республики Якуб Кулганек назвал проблему очень чувствительной и не пожелал предавать огласке подробности.



В соответствии с заявлением, сделанным министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 28 апреля, список недружественных России стран пока находится на этапе создания и, по данным официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, уже содержит Соединенные Штаты Америки.