Гражданам США посоветовали выехать из РФ до 15 июня

30 апреля посольство США посоветовало американским гражданам, срок действия российской визы которых заканчивается, покинуть РФ до 15 июня.



В сообщении ведомства поясняется, что в дальнейшие планы дипмиссии не входит нотариальное обслуживание, консульские отчеты о рождении за границей, а также услуги по обновлению паспортов. В чрезвычайных обстоятельствах тем, кто нуждается в новом паспорте, рекомендуется электронной почтой выслать соответствующий запрос.



«Если вы планируете остаться в России после этого срока, пожалуйста, посетите свой местный офис МВД, чтобы начать оформление необходимых документов, как это недавно было предложено МВД», – гласит сообщение посольства Соединенных Штатов. Такие обстоятельства сложились в связи с намерением российских властей запретить американской дипломатической миссии вводить в штат иностранных граждан. Ожидается, что количество сотрудников посольства будет уменьшено на 75 %.



Помимо прочего, дипмиссия анонсировала прекращение выдачи виз для недипломатических поездок.