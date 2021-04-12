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Гражданам США посоветовали выехать из РФ до 15 июня

30 апреля в 12:48 Внешняя политика 0 217 Карина Мелова
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30 апреля посольство США посоветовало американским гражданам, срок действия российской визы которых заканчивается, покинуть РФ до 15 июня.

В сообщении ведомства поясняется, что в дальнейшие планы дипмиссии не входит нотариальное обслуживание, консульские отчеты о рождении за границей, а также услуги по обновлению паспортов. В чрезвычайных обстоятельствах тем, кто нуждается в новом паспорте, рекомендуется электронной почтой выслать соответствующий запрос.

«Если вы планируете остаться в России после этого срока, пожалуйста, посетите свой местный офис МВД, чтобы начать оформление необходимых документов, как это недавно было предложено МВД», – гласит сообщение посольства Соединенных Штатов. Такие обстоятельства сложились в связи с намерением российских властей запретить американской дипломатической миссии вводить в штат иностранных граждан. Ожидается, что количество сотрудников посольства будет уменьшено на 75 %.

Помимо прочего, дипмиссия анонсировала прекращение выдачи виз для недипломатических поездок.
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