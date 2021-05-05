Блинкен: Байден готов говорить с президентом РФ о стабилизации двусторонних отношений

В ходе организованной в Лондоне пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подчеркнул, что Джо Байден готов обговорить с президентом РФ стабилизацию отношений между представляемыми ими странами (ист.: ТАСС).



«...Мы не стремимся к эскалации двусторонних отношений, мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия движется в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую», – заявил Блинкен.



В качестве причины введения американской стороной очередных санкций он назвал якобы недружественное поведение России. «Президент Байден уже давно – еще до того, как он стал президентом – четко заявлял, что, если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы примем ответные меры», – сказал государственный секретарь.



Как известно, 13 апреля состоялась беседа Джо Байдена и Владимира Путина по телефону, во время которой глава США предложил президенту РФ рассмотреть все аспекты российско-американских отношений в ходе встречи на высшем уровне, которую можно будет провести в третьем государстве в скором будущем.



Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил вероятность данной встречи летом, но не назвал точную дату. Вскорости, однако, он добавил, что немирные поступки Вашингтона мешают Москве анализировать инициативу Байдена о саммите с Путиным.