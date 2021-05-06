В Ереване проходит встреча руководителей МИД РФ и Армении

Сегодня, 6 мая, в Ереване проходит официальная встреча руководителя МИД РФ Сергея Лаврова и и. о. главы МИД Армении Ары Айвазяна. Сообщается, что диалог политиков организован во внешнеполитическом ведомстве республики.



В четверг Айвазян и Лавров уже побывали у мемориального комплекса «Цицернакаберд», у которого министр иностранных дел России возложил венок к Мемориалу памяти жертв геноцида армян и цветы к Вечному огню.



По завершении переговоров руководители МИД их участников, предположительно, совместно пообщаются с представителями СМИ на пресс-конференции. Кроме того, в ходе визита будет иметь место диалог г-на Лаврова с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.



Глава российского внешнеполитического ведомства 5 мая прилетел ереванский аэропорт Звартноц, где был встречен Арой Айвазяном, а также диппредставителями РФ в Армении Сергеем Копыркиным и республики в России Варданом Тоганяном.