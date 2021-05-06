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Блинкен выразил надежду на налаживание отношений с РФ

Сегодня в 13:58 Внешняя политика 0 150 Карина Мелова
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Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил о готовности Вашингтона ответить на недружелюбные действия со стороны РФ, однако предпочтение отдается налаживанию более стабильных и предсказуемых отношений. Как утверждает г-н Блинкен, курс сотрудничества благоприятен для обеих сторон.

Так, в ходе интервью BBC госсекретарь США заявил: «Если Россия будет вести себя безответственно или агрессивно, как это было в случае с кибератакой на Solar Winds, вмешательством в наши выборы и с тем, что Россия сделала с Навальным, то мы ответим… Но в то же время мы предпочли бы более стабильные и предсказуемые отношения, и если Россия выберет этот путь, то у нас есть области, в которых мы можем сотрудничать к взаимной выгоде».

В то же время на вопрос о проекте «Северный поток–2» он ответил: «Президент уже давно ясно заявляет, он заявлял это и до того, как стал президентом, что этот трубопровод – плохая идея. Он продвигает интересы России, подрывает интересы Европы и противоречит самим принципам ЕС относительно энергетической безопасности... и, конечно, он вредит интересам Польши, Украины и других ключевых европейских стран».

Ранее Блинкен поучаствовал во встрече G7 в Великобритании. Вечером в среду он на 2 дня прибыл с рабочим визитом в Киев (ист.: «Ъ»).
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