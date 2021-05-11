Россия окончательно вышла из Договора по открытому небу

Как сообщается в электронной базе Государственной думы, 11 мая глава РФ Владимир Путин представил в нижней палате ФС законопроект о денонсации Договора по открытому небу, подписанного в Хельсинки в 1992 г.



Известно, что соглашение заключалось для упрочнения доверия в военной отрасли, и российская сторона тщательно выполняла его условия, каждый год совершая множество наблюдательных полетов и применяя цифровую аппаратуру наблюдения.



Пояснительная записка к документу гласит: «22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из договора, что существенно нарушило баланс интересов государств - участников договора, достигнутый при его заключении. Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации. В этих обстоятельствах принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из договора».



15 января Министерство иностранных дел РФ обнародовало заявление о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу.



5 мая вышло постановление российского правительства, утверждающее предложение о денонсации ДОН. 9 мая президент назначил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова своим официальным представителем при изучении палатами ФС вопроса о денонсации Договора по открытому небу.