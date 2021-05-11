Главная > Внешняя политика

Россия окончательно вышла из Договора по открытому небу

11 мая в 11:29 Внешняя политика 0 588 Карина Мелова
1 Изображение

Как сообщается в электронной базе Государственной думы, 11 мая глава РФ Владимир Путин представил в нижней палате ФС законопроект о денонсации Договора по открытому небу, подписанного в Хельсинки в 1992 г.

Известно, что соглашение заключалось для упрочнения доверия в военной отрасли, и российская сторона тщательно выполняла его условия, каждый год совершая множество наблюдательных полетов и применяя цифровую аппаратуру наблюдения.

Пояснительная записка к документу гласит: «22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из договора, что существенно нарушило баланс интересов государств - участников договора, достигнутый при его заключении. Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации. В этих обстоятельствах принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из договора».

15 января Министерство иностранных дел РФ обнародовало заявление о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу.

5 мая вышло постановление российского правительства, утверждающее предложение о денонсации ДОН. 9 мая президент назначил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова своим официальным представителем при изучении палатами ФС вопроса о денонсации Договора по открытому небу.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Выросло количество пострадавших при теракте в казанской гимназии

12 мая в 13:52 Общество

Пресс-секретарь дипмиссии США в РФ попала в «черный список»

12 мая в 12:40 Внешняя политика

Премьер представляет вниманию ГД доклад о работе правительства

12 мая в 11:47 Государство

В РФ определили объем запасов газа и нефти

12 мая в 11:27 Экономика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Вскорости в Индию будет доставлена очередная партия препарата «Спутник V» В Ереване проходит встреча руководителей МИД РФ и Армении Блинкен выразил надежду на налаживание отношений с РФ Пятая попытка для прототипа Starship оказалась более удачной, чем предыдущие Минздрав изменил методические рекомендации по Covid-19

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Top.Mail.Ru