Пресс-секретарь дипмиссии США в РФ попала в «черный список»

Согласно данным издания «Ъ», в перечень высылаемых из РФ дипломатов попала и пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс, которая была объявлена одной из 10 персон нон грата после аналогичных действий Вашингтона, когда в рамках очередного пакета антироссийских санкций 15 апреля десяти диппредставителям России было предписано в течение месяца покинуть США.



Как известно, прибывшему на вызов в Министерство иностранных дел заместителю посла США в РФ была вручена нота о высылке из государства десяти сотрудников дипмиссии. Кроме того, вскорости на официальном уровне американским диппредставительствам будет запрещено нанимать административно-технический персонал из лиц с гражданством РФ или третьих стран.



21 апреля такая же нота на Смоленской площади была передана замглавы посольства США Барту Горману. Ее действие распространяется на 10 американских дипломатов, включая Ребекку Росс. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве заявили: «Это зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных персона нон грата».