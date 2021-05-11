РФ делает все возможное для урегулирования палестино-израильского конфликта

14 мая Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации, заявил, что на фоне накала обстановки в зоне палестино-израильского конфликта РФ делает все возможное на всех уровнях в качестве дипломатического посредника в ближневосточном урегулировании (ист.: ТАСС).



«Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, похоже, достигла кульминации. Ракетные обстрелы с палестинской стороны, задействование наземных сил Израилем (хотя пока отрицается сам факт начала сухопутной операции Израиля в секторе Газа) – все это свидетельствует о том, что «горячая фаза» уже наступила», – сообщил г-н Косачев в своем аккаунте Facebook, добавив, что Россия издавна участвует в снятии обострения конфликта.



Так, сенатор предположил следующее: «Полагаю, от ее голоса зависит многое. А потому дипломатические усилия сейчас предпринимаются на всех уровнях. Посмотрим, чем можно помочь средствами парламентской дипломатии».