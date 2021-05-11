Главная > Внешняя политика

РФ делает все возможное для урегулирования палестино-израильского конфликта

14 мая в 13:18 Внешняя политика 0 274 Карина Мелова
1 Изображение

14 мая Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации, заявил, что на фоне накала обстановки в зоне палестино-израильского конфликта РФ делает все возможное на всех уровнях в качестве дипломатического посредника в ближневосточном урегулировании (ист.: ТАСС).

«Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, похоже, достигла кульминации. Ракетные обстрелы с палестинской стороны, задействование наземных сил Израилем (хотя пока отрицается сам факт начала сухопутной операции Израиля в секторе Газа) – все это свидетельствует о том, что «горячая фаза» уже наступила», – сообщил г-н Косачев в своем аккаунте Facebook, добавив, что Россия издавна участвует в снятии обострения конфликта.

Так, сенатор предположил следующее: «Полагаю, от ее голоса зависит многое. А потому дипломатические усилия сейчас предпринимаются на всех уровнях. Посмотрим, чем можно помочь средствами парламентской дипломатии».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Регионам в текущем году будут доступны бюджетные кредиты без погашения прошлогодних

14 мая в 14:15 Финансы

В ЛДПР рассматривают выдачу пенсионерам ежегодного разового пособия на покупку СИЗ

14 мая в 12:33 Государство

Регистрация назальной вакцины от коронавируса может состояться в 2022 году

14 мая в 11:26 Медицина

СберБанк запустил программу ипотечного кредитования в секторе ИЖС

13 мая в 14:38 Ипотека
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Россия окончательно вышла из Договора по открытому небу Теракт в казанской гимназии: есть раненые и погибшие В РФ процедура назначения соцвыплат стала проще План по вакцинации от Covid-19 военных РФ выполнен В РФ определили объем запасов газа и нефти

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Top.Mail.Ru