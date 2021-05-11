Очень маловероятно, что ДОН продолжит действовать

Как сообщил во вторник, 18 мая, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, в данный момент дальнейшее действие Договора по открытому небу (ДОН) весьма маловероятно, поскольку Соединенные Штаты и их единомышленники потеряли слишком много времени (ист.: ТАСС).



Так, в ответ на соответствующий вопрос журналиста г-н Рябков выразил такое мнение: «Этот шанс минимален. Американцы и их союзники упустили очень много времени для того, чтобы этот вопрос решить без суеты ненужной и чрезвычайщины».



Политик полагает, что пока еще американская сторона и ее союзники могут изменить свои взгляды относительно ДОН, однако вряд ли это случится.



«Но до тех пор, пока наш закон о денонсации договора не вступил в силу, у американцев еще есть возможность, ну и у союзников, пересмотреть позицию», – подчеркнул замглавы МИД России.