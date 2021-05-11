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Президент РФ выступает за конструктивное общение с Польшей

18 мая в 14:04 Внешняя политика 0 219 Карина Мелова
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18 мая, принимая верительные грамоты из рук послов иностранных государств, политический лидер РФ Владимир Путин акцентировал внимание на том, что Россия выбирает конструктивное русло налаживания отношений с Польшей.

Отметив сопредельность Российской Федерации и Польши по Балтийскому региону, В. Путин пожелал увидеть более плодотворные отношения между двумя государствами. В частности, он заявил: «Накопившиеся в двухсторонних отношениях сложные вопросы, безусловно, можно решать, действуя на основе прагматизма и учета интересов друг друга. Мы именно за такой конструктивный подход».

По мнению диппредставителя РФ в Польше Сергея Андреева, на данном этапе установились наихудшие со времен Второй мировой войны отношения между Россией и Польшей. В то же время посол сообщил о рациональном намерении Москвы вернуться к созидательному диалогу с Варшавой.

15 апреля Польша внесла имена 3 российских дипломатов в число персон нон грата, обосновав данное решение несоблюдением ими «условий дипломатического статуса» и их действиями «во вред республике». Реакцией Москвы стала высылка из России 5 польских дипломатов.
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