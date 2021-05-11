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Перечень недружественных к РФ стран пока остается без изменений

19 мая в 13:49 Внешняя политика 0 434 Карина Мелова
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19 мая замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил СМИ, что на данном этапе нет оснований дополнять перечень недружественных к России государств, однако РФ несомненно будет реагировать на все провокации (ист.: ТАСС).

«Впечатление такое, что эти наши соседи настолько глубоко обижены и историей, и географией, что у них на антироссийском замесе возникают всякого рода фантомы. Мы предостерегаем их от попыток играть в эскалацию», –выразил свое мнение политик.

Г-н Рябков также подчеркнул, что добавление европейских государств-членов НАТО в вышеупомянутый список будет обуславливаться их поведением и политическим курсом.

Напомним: 14 мая официальный портал правовой информации обнародовал одобренный кабмином список недружественных к России стран, в который сейчас входят США и Чехия. При этом отмечается предоставленная Чехии возможность нанимать на работу в свое посольство в РФ максимум 19 россиян и граждан третьих стран. Американскому диппредставительству это не позволено.
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