О чем будут говорить на встрече президенты РФ и США?

В понедельник, 24 мая, глава МИД России Сергей Лавров сказал, что главы российского и американского государств Владимир Путин и Джо Байден сами примут решение относительно тем, которые будут подниматься на саммите. При этом в беседе с корреспондентом издания «Аргументы и факты» руководитель ведомства подчеркнул, что президент РФ готов к обсуждению двусторонних отношений и мировых проблем.



Согласно г-ну Лаврову, общение глав государств пройдет с учетом принципов взаимоуважения и обоюдного интереса. В то же время Россия собирается взаимодействовать с США по части урегулирования отношений, в том числе решения вопросов, касающихся антироссийских санкций и обвинений в адрес Москвы.



В частности, министр иностранных дел РФ провозгласил: «Всё это создает крайне токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога между нашими странами. Мы, со своей стороны, всегда выступали за развитие конструктивного, обоюдовыгодного сотрудничества с Вашингтоном».



Как известно, в процессе телефонной беседы с президентом России 13 апреля Джо Байден предложил коллеге в ближайшие месяцы встретиться на высшем уровне. Некоторые государства вскорости заявили о готовности стать местом проведения переговоров. При этом точные дата и место саммита не определены.