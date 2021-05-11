Главная > Внешняя политика

О чем будут говорить на встрече президенты РФ и США?

24 мая в 14:40 Внешняя политика 0 272 Карина Мелова
1 Изображение

В понедельник, 24 мая, глава МИД России Сергей Лавров сказал, что главы российского и американского государств Владимир Путин и Джо Байден сами примут решение относительно тем, которые будут подниматься на саммите. При этом в беседе с корреспондентом издания «Аргументы и факты» руководитель ведомства подчеркнул, что президент РФ готов к обсуждению двусторонних отношений и мировых проблем.

Согласно г-ну Лаврову, общение глав государств пройдет с учетом принципов взаимоуважения и обоюдного интереса. В то же время Россия собирается взаимодействовать с США по части урегулирования отношений, в том числе решения вопросов, касающихся антироссийских санкций и обвинений в адрес Москвы.

В частности, министр иностранных дел РФ провозгласил: «Всё это создает крайне токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога между нашими странами. Мы, со своей стороны, всегда выступали за развитие конструктивного, обоюдовыгодного сотрудничества с Вашингтоном».

Как известно, в процессе телефонной беседы с президентом России 13 апреля Джо Байден предложил коллеге в ближайшие месяцы встретиться на высшем уровне. Некоторые государства вскорости заявили о готовности стать местом проведения переговоров. При этом точные дата и место саммита не определены.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Самозанятые родители окажутся в более выгодном положении, чем их коллеги без детей

24 мая в 13:35 Налоги

Через несколько месяцев в РФ начнут тестировать на добровольцах вакцину от коронавируса и гриппа

24 мая в 12:24 Медицина

Приговоренные к исправительным работам займут места трудовых мигрантов

24 мая в 11:35 Рынок труда

IT-корпорациям таки придется открывать филиалы в России

21 мая в 14:01 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Оперштаб не подтвердил отмену рейсов в Турцию до конца июня Срочная эвакуация в казанской гимназии № 175 Президент РФ выступает за конструктивное общение с Польшей Админответственность за угрозы при взыскании задолженности ужесточается Зарегистрироваться по месту жительства или пребывания теперь проще

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Top.Mail.Ru