МИД РФ: нет причин для введения ЕС антироссийских санкций в связи с посадкой судна Ryanair в белорусском аэропорту

По словам руководителя департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, Москва не ждет от Европейского союза введения очередных антироссийских ограничений на фоне экстренной посадки лайнера Ryanair в Минске.



В частности, в ходе выступления для YouTube-канала «Соловьёв LIVE» дипломат заявила: «Нужно вспомнить опять же то, что мы говорили регулярно: мы санкций не ждем... Этих санкций не стоит ни ждать, ни предугадывать, ни анализировать их появление. Они появляются сами по себе, вне зависимости от событий. Они могут быть подверстаны под события, а могут быть не подверстаны, а могут события создаваться для того, чтобы ввести новую порцию санкций. Поэтому слово «ожидаем», «ожидание», «ожидать» здесь вообще употреблять не надо».



Известно, что 24 мая саммит Евросоюза запретил авиакомпаниям Белоруссии совершать рейсы в ЕС. Кроме того, рекомендация приостановить перелеты через воздушное пространство республики была дана всем европейским авиаперевозчикам. Этому совету уже последовали национальные авиакомпании Польши (LOT), Австрии (Austrian Airlines), Венгрии (WizzAir), Латвии (AirBaltic), Германии (Lufthansa), Франции (Air France), Нидерландов (KLM), Финляндии (Finnair) и Австралии (Australian Airlines).



С 26 мая над Белоруссией не будут летать суда Украины.