Лукашенко готовится к «ледяной» войне

Глава белорусского государства Александр Лукашенко полагает, что его страна сейчас на грани «ледяной» войны. Об этом он заявил 26 мая в ходе встречи с членами парламента и Конституционной комиссии, а также с представителями органов государственного управления (ист.: ТАСС).



«Мы должны сохранить свою страну и передать [ее] своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению», – цитирует речь президента Белоруссии агентство БелТА.



«Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь», – предостерег А. Лукашенко и добавил, что нельзя позволить гибридной войне, которая в данный момент ведется против республики, перейти в фазу «горячей» войны.