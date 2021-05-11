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Лукашенко готовится к «ледяной» войне
26 мая в 13:15 Внешняя политика 0 223 Карина Мелова
Глава белорусского государства Александр Лукашенко полагает, что его страна сейчас на грани «ледяной» войны. Об этом он заявил 26 мая в ходе встречи с членами парламента и Конституционной комиссии, а также с представителями органов государственного управления (ист.: ТАСС).
«Мы должны сохранить свою страну и передать [ее] своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению», – цитирует речь президента Белоруссии агентство БелТА.
«Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь», – предостерег А. Лукашенко и добавил, что нельзя позволить гибридной войне, которая в данный момент ведется против республики, перейти в фазу «горячей» войны.
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