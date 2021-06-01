Россия поддержит Белоруссию в случае введения Евросоюзом санкций

Как утверждает директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, если Европейский союз решит наложить санкции на Республику Беларусь, Москва поддержит оказавшееся под давлением государство.



По словам г-на Биричевского, Россия не стремится действовать импульсивно в этой ситуации. Так, беседуя с журналистом агентства «РИА Новости», он поведал о намерении российской стороны: «Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Белоруссии, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления».



Помимо прочего, директор департамента МИДа высказался касательно потенциальных санкций, влияющих на транзит российского газа: «Мы не можем реагировать на те меры, которые введены в отношении другой страны, нам нужно обсудить это с партнерами и посмотреть, что мы можем сделать».



Прежде сообщалось о том, что МИДы ЕС допускают введение ограничений, направленных против химического и нефтеперерабатывающего секторов Белоруссии и обусловленных принудительной посадкой воздушного судна Ryanair. Также Соединенные Штаты анонсировали наложение очередных санкций против 9 государственных предприятий и уведомили о подготовке ограничительных мер, нацеленных на основных представителей белорусских властей.