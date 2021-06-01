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Россия поддержит Белоруссию в случае введения Евросоюзом санкций

31 мая в 14:08 Внешняя политика 0 387 Карина Мелова
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Как утверждает директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, если Европейский союз решит наложить санкции на Республику Беларусь, Москва поддержит оказавшееся под давлением государство.

По словам г-на Биричевского, Россия не стремится действовать импульсивно в этой ситуации. Так, беседуя с журналистом агентства «РИА Новости», он поведал о намерении российской стороны: «Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Белоруссии, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления».

Помимо прочего, директор департамента МИДа высказался касательно потенциальных санкций, влияющих на транзит российского газа: «Мы не можем реагировать на те меры, которые введены в отношении другой страны, нам нужно обсудить это с партнерами и посмотреть, что мы можем сделать».

Прежде сообщалось о том, что МИДы ЕС допускают введение ограничений, направленных против химического и нефтеперерабатывающего секторов Белоруссии и обусловленных принудительной посадкой воздушного судна Ryanair. Также Соединенные Штаты анонсировали наложение очередных санкций против 9 государственных предприятий и уведомили о подготовке ограничительных мер, нацеленных на основных представителей белорусских властей.
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