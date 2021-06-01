Рябков: у РФ и США перед саммитом найдены отличия в повестках дня

Согласно уведомлению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, повестки российской и американской сторон перед саммитом президентов Владимира Путина и Джо Байдена отличаются.



«Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже», – сообщил заместитель министра и добавил, что в ближайшем будущем Москва подаст несколько «некомфортных» для Вашингтона сигналов (ист.: «Интерфакс»).



Уточним, 25 мая была официально подтверждена встреча политических глав РФ и США, назначенная на 16 июня. Ожидается, что темой переговоров, которые состоятся в Женеве, по версии Москвы станут российско-американские отношения, а также насущные вопросы международной повестки дня. Помимо прочего, будет уделено внимание противодействию коронавирусу и деэскалации региональных конфликтов.



Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков придал особое значение предстоящему событию, однако порекомендовал не ожидать от него слишком многого, поскольку, по его мнению, одной встречи мало для решения наиболее острых проблем.