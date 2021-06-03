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Россия готова к выходу из ДОН

2 июня в 13:24 Внешняя политика 0 255 Карина Мелова
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Согласно сообщению информагентства «РИА Новости», члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ солидарно утвердили закон о выходе России из Договора по открытому небу.

Как подчеркнул замминистра иностранных дел Сергей Рябков, американская сторона целиком исключила возможность своего возвращения к выполнению обязательств по ДОН, что подтолкнуло РФ к совершению аналогичных действий. В данный момент документ ожидает подписания президентом Владимиром Путиным, через полгода после чего Россия покинет ДОН.

Соединенные Штаты Америки перестали соблюдать условия договора в ноябре 2020 года. Действующая тогда администрация президента Дональда Трампа мотивировала свое решение якобы повторяющимися нарушениями с российской стороны. 2 июня Министерство иностранных дел РФ подтвердило, что Вашингтон официально отказался возвращаться в Договор по открытому небу.

В свой черед, российское внешнеполитическое ведомство анонсировало выход России из договора 15 января 2021 г. 11 мая проект закона о денонсации представил на рассмотрение нижней палаты парламента В. Путин. 19 мая ГД одобрила прекращение выполнения Россией условий соглашения.
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