Россия готова к выходу из ДОН

Согласно сообщению информагентства «РИА Новости», члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ солидарно утвердили закон о выходе России из Договора по открытому небу.



Как подчеркнул замминистра иностранных дел Сергей Рябков, американская сторона целиком исключила возможность своего возвращения к выполнению обязательств по ДОН, что подтолкнуло РФ к совершению аналогичных действий. В данный момент документ ожидает подписания президентом Владимиром Путиным, через полгода после чего Россия покинет ДОН.



Соединенные Штаты Америки перестали соблюдать условия договора в ноябре 2020 года. Действующая тогда администрация президента Дональда Трампа мотивировала свое решение якобы повторяющимися нарушениями с российской стороны. 2 июня Министерство иностранных дел РФ подтвердило, что Вашингтон официально отказался возвращаться в Договор по открытому небу.



В свой черед, российское внешнеполитическое ведомство анонсировало выход России из договора 15 января 2021 г. 11 мая проект закона о денонсации представил на рассмотрение нижней палаты парламента В. Путин. 19 мая ГД одобрила прекращение выполнения Россией условий соглашения.