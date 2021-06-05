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Греф от саммита глав США и РФ многого не ждет

4 июня в 13:21 Внешняя политика 0 270 Карина Мелова
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В кулуарах Петербургского международного экономического форума 2021 Герман Греф (президент – председатель правления Сбербанка) поделился собственными соображениями насчет саммита политических глав Российской Федерации и Соединенных Штатов и отметил, что его ожидания от предстоящего события невелики (ист.: «Ведомости»).

В частности, он сказал следующее: «Я не могу сказать, что у меня высокие ожидания. Я боюсь обмануться. Мы очень сильно много ожидали от хельсинской встречи – получилось наоборот. Поэтому лучше, может быть, пониже ожидания. Будет что-то хорошее – будем считать, что это бонус».

Ранее сообщалось, что президент США 13 апреля в ходе телефонной беседы инициировал встречу с российским коллегой. 25 мая СМИ получили официальное подтверждение грядущей встречи на высшем уровне, которая запланирована на 16 июня.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут в Женеве, Швейцария. Предположительно, темой обсуждения станут пути будущего развития отношений между двумя странами. Кроме того, президенты, вероятно, рассмотрят вопросы стратегической стабильности и международной повестки дня, включая сотрудничество по части борьбы с пандемией Covid-19 и деэскалацию региональных конфликтов.
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