Греф от саммита глав США и РФ многого не ждет

В кулуарах Петербургского международного экономического форума 2021 Герман Греф (президент – председатель правления Сбербанка) поделился собственными соображениями насчет саммита политических глав Российской Федерации и Соединенных Штатов и отметил, что его ожидания от предстоящего события невелики (ист.: «Ведомости»).



В частности, он сказал следующее: «Я не могу сказать, что у меня высокие ожидания. Я боюсь обмануться. Мы очень сильно много ожидали от хельсинской встречи – получилось наоборот. Поэтому лучше, может быть, пониже ожидания. Будет что-то хорошее – будем считать, что это бонус».



Ранее сообщалось, что президент США 13 апреля в ходе телефонной беседы инициировал встречу с российским коллегой. 25 мая СМИ получили официальное подтверждение грядущей встречи на высшем уровне, которая запланирована на 16 июня.



Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут в Женеве, Швейцария. Предположительно, темой обсуждения станут пути будущего развития отношений между двумя странами. Кроме того, президенты, вероятно, рассмотрят вопросы стратегической стабильности и международной повестки дня, включая сотрудничество по части борьбы с пандемией Covid-19 и деэскалацию региональных конфликтов.