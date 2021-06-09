Главная > Внешняя политика

МИД России допускает участие Лаврова и послов во встрече президентов РФ и США

8 июня в 12:39 Внешняя политика 0 268 Карина Мелова
1 Изображение

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков уведомил о возможности участия в переговорах Владимира Путина и Джо Байдена главы МИД РФ Сергея Лаврова, а также дипломатических представителей двух стран Анатолия Антонова и Джона Салливана. Окончательный перечень участников и повестка саммита, который состоится 16 июня в Женеве, пока не утверждены.

В ответ на вопрос сотрудников СМИ касательно вероятности присутствия Сергея Лаврова г-н Рябков сказал следующее: «Исхожу из того, что да. Но пока до конца не проведено согласование формата и состава» (ист.: ТАСС).

Когда журналисты поинтересовались, будут ли участвовать во встрече на высшем уровне послы государств, он сообщил: «Я ничего исключать не могу, но повторяю, что нет решений. А решений нет по причине того, что не согласован формат. Не далее как вчера мы вновь этим вопросом занимались, возможно, американцы те или иные позиции за последние часы сформулировали, и тогда мы их доработаем максимально оперативно, и ясность появится. На данный момент этого не произошло».

Прежде говорилось о присутствии на грядущем событии госсекретаря США Энтони Блинкена. По словам представителей сторон, ни одна из них не ожидает полного преображения отношений между двумя государствами после саммита.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Куряне и жители области пенсионного возраста получат по 3 тысячи рублей за прививку от коронавируса

8 июня в 14:26 Медицина

ФНПР обратилась к президенту с просьбой исправить ситуацию с индексацией пенсий трудоустроенным пенсионерам

8 июня в 13:22 Финансы

В РФ идет борьба с «серым» туризмом

8 июня в 11:43 Туризм

Правительство составило план реализации энергетической стратегии России на следующие 15 лет

7 июня в 14:09 Экономика и бюджет
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения и предупреждения воспаления легких при коронавирусе Спикер СФ не поддержала обязательную вакцинацию от коронавируса Россия готова к выходу из ДОН Президент «Норникеля» описал возможность снижения стоимости жилья в РФ ВТБ предложит ипотеку на ИЖС

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Top.Mail.Ru