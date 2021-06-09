МИД России допускает участие Лаврова и послов во встрече президентов РФ и США

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков уведомил о возможности участия в переговорах Владимира Путина и Джо Байдена главы МИД РФ Сергея Лаврова, а также дипломатических представителей двух стран Анатолия Антонова и Джона Салливана. Окончательный перечень участников и повестка саммита, который состоится 16 июня в Женеве, пока не утверждены.



В ответ на вопрос сотрудников СМИ касательно вероятности присутствия Сергея Лаврова г-н Рябков сказал следующее: «Исхожу из того, что да. Но пока до конца не проведено согласование формата и состава» (ист.: ТАСС).



Когда журналисты поинтересовались, будут ли участвовать во встрече на высшем уровне послы государств, он сообщил: «Я ничего исключать не могу, но повторяю, что нет решений. А решений нет по причине того, что не согласован формат. Не далее как вчера мы вновь этим вопросом занимались, возможно, американцы те или иные позиции за последние часы сформулировали, и тогда мы их доработаем максимально оперативно, и ясность появится. На данный момент этого не произошло».



Прежде говорилось о присутствии на грядущем событии госсекретаря США Энтони Блинкена. По словам представителей сторон, ни одна из них не ожидает полного преображения отношений между двумя государствами после саммита.