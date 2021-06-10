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Стало известно о месте встречи Путина и Байдена

Сегодня в 11:40 Внешняя политика 0 114 Карина Мелова
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Ссылаясь на официального представителя МИД Швейцарии, информагентство ТАСС уведомляет, что местом встречи российского и американского президентов, назначенной на 16 июня, станет сооруженная в XVIII веке вилла «Ла Гранж» на берегу Женевского озера на окраине Женевы, Швейцария.

В период 8–18 июня это здание будет недоступно для экскурсий, парк вокруг него дополнительно огражден. 14–17 июня в регионе будут применяться меры повышенной безопасности. Кроме того, наложен запрет на запуск в это время дронов над территорией кантона.

В своем аккаунте сети Twitter швейцарское внешнеполитическое ведомство поблагодарило два государства за оказанное ими доверие при выборе Женевы для организации встречи на высшем уровне.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент РФ Владимир Путин прибудет на саммит в Швейцарию точно в день переговоров с лидером США Джо Байденом. Предположительно, в процессе встречи 16 июня темой обсуждения будет развитие российско-американских отношений в дальнейшем, стратегическая стабильность и проблемы международной повестки дня, в том числе преодоление Covid-19.
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