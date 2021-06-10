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Ангела Меркель будет в Вашингтоне решать спорные вопросы по «Северному потоку – 2»

Сегодня в 11:39 Внешняя политика 0 36 Карина Мелова
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11 июня издание Handelsblatt обнародовало информацию о предстоящем визите канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США для разрешения спорных вопросов по проекту «Северный поток – 2». Речь идет о первом посещении канцлером Германии американской столицы с момента вступления Джо Байдена в должность президента.

Предположительно, г-жа Меркель посетит Вашингтон в июле или августе, однако точная дата пока не назначена. В ходе визита пройдет обсуждение многих проблем, при этом, в соответствии с предоставленными газетой сведениями, акцент будет сделан на проекте «СП – 2».

Сообщается, что немецкие должностные лица выдвинули несколько инициатив, нацеленных на деэскалацию конфликта в области сооружения трубопровода. Как ожидается, после доработки и утверждения они станут базовыми тезисами переговоров канцлера ФРГ и президента Соединенных Штатов.

Напомним, Вашингтон всецело препятствует реализации проекта «Северный поток – 2» и предпринимает попытки добиться поставок на рынок Европы своего недешевого сжиженного природного газа. Помимо прочего, законы США допускают применение односторонних санкций относительно компаний, задействованных в строительстве трубопровода.
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