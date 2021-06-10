Великобритания не считает РФ причастной к экстренной посадке лайнера Ryanаir

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил СМИ, что представляемое им ведомство не обнаружило свидетельств причастности властей Российской Федерации к экстренной посадке воздушного судна бюджетной авиакомпании Ryanаir в Минске. Кроме того, он осудил поведение властей Белоруссии, подчеркнув, что республика становится «изгоем».



Доминик Рааб беседовал с корреспондентами во время встречи на высшем уровне членов G7 в графстве Корнуолл. Согласно представленных им данных, Лондон не располагает дополнительными доказательствами участия России в вынужденном приземлении лайнера Ryanаir, направлявшегося из Афин в Вильнюс, в Минске. «Нам необходимо, чтобы Белоруссия соблюдала основные фундаментальные нормы международного права», — заявил глава британского МИДа (ист.: Reuters).



Самолет Ryanаir в экстренном порядке посадили в Белоруссии 23 мая после якобы получения сигнала о взрывном устройстве на борту. Среди пассажиров находились бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка София Сапега, которые были сняты с рейса и задержаны. Президент РФ Владимир Путин не подтвердил причастность к этому российских спецслужб. 8 июня Вашингтон пролонгировал действие ограничительных мер в отношении Республики Беларусь. 10 июня Европейский парламент утвердил ужесточение антибелорусских санкций.