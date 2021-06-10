Иран не согласен прекратить работу над ракетной программой

В соответствии с информацией, предоставленной официальным представителем иранского внешнеполитического ведомства Саидом Хатибзаде в понедельник, 14 июня, в ходе встречи с журналистами, Тегеран отклонил настоятельную рекомендацию «большой семерки» (G7) прекратить разработку ракетной программы Ирана, обуславливая свое решение тем фактом, что она не идет вразрез с резолюцией Совета Безопасности ООН 2231 (ист.: ТАСС).



«Ни в одной из частей резолюция [СБ ООН] 2231 не ограничивает ракетную программу Ирана. В этой резолюции говорится о проектировании ракет, способных доставлять ядерный [заряд], и Иран не осуществляет деятельность на этом направлении», – заявил дипломат и посоветовал главам членов «Группы семи» следить за выполнением своих обязательств, а не вмешиваться во внутреннюю политику стран региона.



По завершении встречи на высшем уровне, организованной в английском городе Карбис-Бэй 11–13 июня, G7 обнародовала формальное уведомление о результатах саммита, в одном из пунктов которого шла речь о поддержке «Группой семи» возобновления ядерной сделки при условии прекращения развития Ираном ракетной программы, нарушающей резолюцию СБ ООН 2231. G7 также выразила негативное отношение к поддержке Тегераном негосударственных вооруженных групп.