Отношения НАТО и РФ: хорошего мало

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, наблюдается стремительное обострение отношений Российской Федерации и Североатлантического альянса. В то же время НАТО всецело одобряет грядущую встречу на высшем уровне политических лидеров России и Соединенных Штатов и надеется наладить конструктивный диалог с Москвой, считая свои намерения проявлением силы («Ъ»).



Как известно, 14 июня в Брюсселе начнется саммит членов НАТО. Беседуя с представителями СМИ, Йенс Столтенберг заявил, что в данный момент между альянсом и РФ сложились наихудшие со времен Холодной войны отношения, и выразил надежду на то, что после саммита члены НАТО будут придерживаться политического курса в отношении России, базирующегося на «диалоге и сдерживании». При этом альянс готов наращивать военный потенциал с целью противостояния «российской агрессии».



Помимо прочего, генсек НАТО акцентировал внимание на единстве государств в составе альянса и важности понимания Российской Федерацией невозможности их разделить. Он сообщил о планах глав членов НАТО проконсультироваться с Джо Байденом по вопросам его переговоров с Владимиром Путиным (ист.: «Интерфакс»).