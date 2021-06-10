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Евросоюз и США собираются основать совет для координации экономических вопросов

Сегодня в 11:34 Внешняя политика 0 131 Карина Мелова
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Во вторник, 15 июня, накануне встречи на высшем уровне политических лидеров Соединенных Штатов и Европейского союза, администрация Белого дома обнародовала факт-лист, в котором говорится о планах указанных государств основать Торговый и технологический совет для координации по вопросам экономики.

Так, документ гласит: «Лидеры положат начало Торговому и технологическому совету США – ЕС для того, чтобы прописать правила для экономики XXI века. Они будут расширять и углублять торговые и инвестиционные связи, согласовывать ключевые действия в области технологий и стандартов, запускать новую инициативу в области биотехнологии и геномики, а также вести цифровую и основанную на демократических ценностях трансформацию, которая будет стимулировать инновации».

Европейско-американский саммит состоится сегодня в Брюсселе при участии президента США Джо Байдена и станет первым за последние 7 лет. Участниками встречи со стороны Европейского союза будут председатель Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.
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