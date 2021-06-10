В ходе саммита президенты РФ и США рассмотрят вопрос дипломатической собственности

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 июня сообщил, что в процессе саммита политических лидеров РФ и США в Швейцарии будет подниматься вопрос дипломатической собственности (ист.: Первый канал).



По словам г-на Пескова, инициатором прекращения диалога России и Соединенных Штатов был Вашингтон, а не Москва: «Президент Путин, российская сторона никогда не были сторонниками прекращения диалога».



Пресс-секретарь президента РФ акцентировал внимание на надобности «разобрать все завалы» в отношениях между странами. «Наша дипсобственность, невозможность работы сотрудников наших, отсутствие диалога по таким чувствительным областям, как борьба с терроризмом, информационная безопасность и так далее. Это все нужно наверстывать, это все нужно проговаривать с тем, чтобы перезапустить эти процессы, если, конечно, на то будет сегодня констатирована политическая воля», – сказал он.



Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пройдет сегодня, 16 июня, в течение 4–5 часов на вилле Ла Гранж в Женеве, при этом длительность переговоров может увеличиться. В числе участников встречи также значатся министр иностранных дел Лавров и госсекретарь. Не исключается возможность диалога глав государств в формате тет-а-тет.