Захарова негативно отозвалась об авторах актуальной стратегии ЕС в отношении РФ

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова выразила свое мнение о разработанной внешнеполитической стратегии Европейского союза в отношении РФ.



Стратегию представит верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе саммита ЕС, который состоится 24–25 июня в Брюсселе. В основе стратегии лежат 3 принципа: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать.



В собственном канале Telegram по данному вопросу официальный представитель российского внешнеполитического ведомства высказалась следующим образом: «У людей, которые придумали такую концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием».



Прежде главы государств-членов Евросоюза предложили Боррелю составить доклад, описывающий возможные политические курсы в отношениях между сообществом и Российской Федерацией. В процессе встречи на высшем уровне члены ЕС подтвердили готовность соблюдать принципы, на основании которых выстроена политика объединения относительно РФ (выполнение Минских соглашений, укрепление контакта со странами Восточного партнерства, упрочнение стабильности Евросоюза в сфере энергетической безопасности, гибридных угроз и стратегических коммуникаций; избирательное взаимодействие с Россией по вопросам, представляющим явный интерес для Европейского союза и поддержка связей между людьми).

По материалам «Ведомостей»