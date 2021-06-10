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Шойгу всерьез обеспокоен обстановкой в Европе

23 июня в 12:05 Внешняя политика 0 217 Карина Мелова
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В ходе выступления на организованной в Москве конференции по международной безопасности министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назвал обстановку в Европе «взрывоопасной» и подчеркнул необходимость разработки шагов деэскалации стремительно нарастающего конфликта. Он также добавил, что Россия инициировала некоторые рациональные меры, например отведение районов учений от линии соприкосновения (ист.: ТАСС).

Помимо прочего, российская сторона сделала заявление касательно моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе, согласно которому такие ракеты очень опасны для жителей европейских государств, поскольку они могут быть оборудованы и обычными, и ядерными боеголовками. Г-н Шойгу выразил готовность к наращиванию мер транспарентности для возвращения доверия и снятия взаимных озабоченностей по ракетам 9М729, якобы размещенным в Калининградской области, и универсальным ПУ МК-41 на базах ПРО США в Польше и Румынии. Министр считает уместным доведение до совершенства правовых основ по предупреждению инцидентов при действиях экипажей воздушных суден и кораблей.

По мнению Шойгу, ряд государств Европы ищут выгоду в обострении конфликта с РФ, на фоне чего в Европе стабильно наблюдается тенденция к накалу военного противостояния. «Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии», – пояснил свою мысль министр, акцентировав внимание на том, что политический курс НАТО по отношению к Российской Федерации не содействует деэскалации ситуации.
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