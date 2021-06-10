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Кремль неодобрительно отозвался о действиях британского эсминца в Черном море

24 июня в 14:47 Внешняя политика 0 273 Карина Мелова
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Кремль не в восторге от случившегося в среду происшествия с британским эсминцем Defender в Черном море. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль считает данный инцидент сознательными и обдуманными провокационными действиями.

Администрация главы российского государства расценивает поведение британского судна как недопустимое и преступающее нормы международного права. «Мы, безусловно, обеспокоены в связи с подобными действия британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и несоответствующими международному праву», – заявил г-н Песков и добавил, что при подобных провокациях с нарушением российских границ в будущем пограничники РФ будут реагировать довольно жестко.

Москва готова предпринимать необходимые шаги на дипломатическом уровне. «Лучше адресовать [этот вопрос] уже в министерство иностранных дел. Вы знаете, что там были контакты с британскими дипломатами и военными дипломатами, – таким был ответ официального пресс-секретаря президента на вопрос о возможном обращении России в международные структуры в связи с инцидентом. – Безусловно, по дипломатическим каналам Россия будет делать то, что должно делать в этой ситуации».
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