Государства ЕС уполномочили Борреля разработать варианты антироссийских ограничительных мер

В ходе саммита в Брюсселе политические лидеры членов Европейского союза уполномочили Верховного представителя объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и возглавляемое им ведомство рассмотреть возможные пути налаживания диалога с Российской Федерацией по определенным важным для ЕС вопросам и варианты для введения новых ограничений, направленных против России, с целью предупреждения потенциальной недоброжелательной деятельности РФ. Эта информация содержится в итоговом заявлении по отношениям с Россией, одобренном 25 июня с учетом результатов первого дня встречи государств Евросоюза на высшем уровне.



Главам стран объединения не удалось прийти к соглашению касательно возможности организации саммита Евросоюз – Россия. В частности, в итоговом документе идет речь о следующем: «Евросоюз подчеркнул необходимость твердого и скоординированного ответа на любую будущую вредоносную деятельность России. С этой целью Европейский совет призвал Еврокомиссию и верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля] представить возможности для дополнительных ограничительных мер, включая экономические». Помимо прочего, Европейский союз готов наладить с Россией избирательный диалог для обсуждения экологии, климата, здравоохранения, некоторых вопросов внешней политики и политики безопасности, в том числе отношений с Ираном, Ливией и Сирией.



Согласно заявлению, от РФ члены Евросоюза ожидают соблюдения минских договоренностей, «более конструктивного подхода и политических обязательств прекратить действия против стран-членов [Евросоюза], а также третьих стран».

По материалам ТАСС