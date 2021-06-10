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Государства ЕС уполномочили Борреля разработать варианты антироссийских ограничительных мер

Сегодня в 11:41 Внешняя политика 0 189 Карина Мелова
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В ходе саммита в Брюсселе политические лидеры членов Европейского союза уполномочили Верховного представителя объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и возглавляемое им ведомство рассмотреть возможные пути налаживания диалога с Российской Федерацией по определенным важным для ЕС вопросам и варианты для введения новых ограничений, направленных против России, с целью предупреждения потенциальной недоброжелательной деятельности РФ. Эта информация содержится в итоговом заявлении по отношениям с Россией, одобренном 25 июня с учетом результатов первого дня встречи государств Евросоюза на высшем уровне.

Главам стран объединения не удалось прийти к соглашению касательно возможности организации саммита Евросоюз – Россия. В частности, в итоговом документе идет речь о следующем: «Евросоюз подчеркнул необходимость твердого и скоординированного ответа на любую будущую вредоносную деятельность России. С этой целью Европейский совет призвал Еврокомиссию и верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля] представить возможности для дополнительных ограничительных мер, включая экономические». Помимо прочего, Европейский союз готов наладить с Россией избирательный диалог для обсуждения экологии, климата, здравоохранения, некоторых вопросов внешней политики и политики безопасности, в том числе отношений с Ираном, Ливией и Сирией.

Согласно заявлению, от РФ члены Евросоюза ожидают соблюдения минских договоренностей, «более конструктивного подхода и политических обязательств прекратить действия против стран-членов [Евросоюза], а также третьих стран».
По материалам ТАСС
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