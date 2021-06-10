Президент США считает необходимым наладить стабильные отношения между Москвой и Вашингтоном

Американский политический лидер Джо Байден уверен, что США и РФ следует совместно работать над вопросами нераспространения ядерного оружия и изменения климата, а также добиться стабильности и предсказуемости в отношениях между странами.



В частности, президент Соединенных Штатов заявил: «Я ясно дал понять президенту [Владимиру] Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, – по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата» (ист.: ТАСС). Он также заверил, что готов реагировать на потенциальные кибератаки и вмешательство в экономику возглавляемого им государства.



«Мы участвуем в состязании за XXI век, за то, у кого будет сильнейшая экономика в XXI веке. И остальной мир не ждет. Нам еще многое предстоит сделать, и мы должны действовать быстро и оперативно», – подчеркнул Байден.



Напомним, 16 июня в Женеве состоялся саммит президентов РФ и США, по окончании которого была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов, а также о продолжении диалога по теме контроля за стратегическими вооружениями и кибербезопасности. В то же время после встречи на высшем уровне официальный представитель Кремля Д. Песков сказал, что благоприятные результаты переговоров не гарантируют отказа американской стороны от политики сдерживания РФ.