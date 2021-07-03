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Лукашенко заявил о попытке покушения на его жизнь

2 июля в 13:33 Внешняя политика 0 395 Карина Мелова
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Согласно заявлению политического лидера Республики Беларусь Александра Лукашенко, белорусские спецслужбы и силовые структуры закончили крупномасштабную антитеррористическую операцию (ист.: канал «Пул Первого» в Telegram со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии). Подробности пока не разглашаются.

Так, в сообщении идет речь о следующем: «Лукашенко во время вручения госнаград заявил о масштабной антитеррористической операции, которая завершена белорусскими спецслужбами и силовиками. И проанонсировал в ближайшее время подробности».

По словам главы республики, Минск выразит претензии действующему федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель, а также некоторым членам руководства ФРГ.

«После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже», — заметил Александр Лукашенко.

Ранее, в апреле президент Белоруссии уведомил о якобы замышлявшихся покушении на него и перевороте в стране, из-за чего в столице России при помощи ФСБ были задержаны политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович. После этого глава государства повысил значение Совбеза в республике и подписал декрет о передаче власти в случае его кончины (ист.: «Ъ»).
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