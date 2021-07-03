Лукашенко заявил о попытке покушения на его жизнь

Согласно заявлению политического лидера Республики Беларусь Александра Лукашенко, белорусские спецслужбы и силовые структуры закончили крупномасштабную антитеррористическую операцию (ист.: канал «Пул Первого» в Telegram со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии). Подробности пока не разглашаются.



Так, в сообщении идет речь о следующем: «Лукашенко во время вручения госнаград заявил о масштабной антитеррористической операции, которая завершена белорусскими спецслужбами и силовиками. И проанонсировал в ближайшее время подробности».



По словам главы республики, Минск выразит претензии действующему федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель, а также некоторым членам руководства ФРГ.



«После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже», — заметил Александр Лукашенко.



Ранее, в апреле президент Белоруссии уведомил о якобы замышлявшихся покушении на него и перевороте в стране, из-за чего в столице России при помощи ФСБ были задержаны политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович. После этого глава государства повысил значение Совбеза в республике и подписал декрет о передаче власти в случае его кончины (ист.: «Ъ»).