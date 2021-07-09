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Министр иностранных дел РФ заявил о постоянных попытках Запада дестабилизировать ситуацию в России

8 июля в 12:29 Внешняя политика 0 373 Карина Мелова
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Во время выступления в Дальневосточном федеральном университете с лекцией о международной деятельности РФ в области развития российских регионов министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что каждый день российские власти замечают попытки Запада встрять во внутренние и внешние дела России. По убеждению политика, многие из этих государств желают ослабления РФ и потери ею ориентиров.

Как утверждает глава российского внешнеполитического ведомства, для достижения своих целей Запад применяет различные средства, включая военные провокации, неправомерные экономические санкции, похищения граждан за границей, масштабные информационные атаки и пр.

По мнению Сергея Лаврова, не все в восторге от того факта, что трудности девяностых годов для Москвы остались в прошлом. «Решая эти проблемы внутри страны, [мы] одновременно укрепляем свои международные позиции, – заявил руководитель МИД РФ. – Наше величайшее завоевание – сохранение гражданского мира, консолидация общества вокруг нравственных ценностей народов России, уважение памяти предков, их подвигов, защита свободы и независимости родины, воспитание молодежи в духе преемственности поколений».
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