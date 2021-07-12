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Существует вероятность пролонгации Cоветом Евросоюза антироссийских экономических ограничений

12 июля в 11:32 Внешняя политика 0 432 Карина Мелова
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12 июля на заседании в Брюсселе руководители внешнеполитических ведомств 27 членов Европейского Союза вынесут формальное решение о пролонгации действия антироссийских секторальных экономических санкций до 31 января (ист.: ТАСС). На политическом уровне продление ограничительных мер было одобрено в ходе саммита в Брюсселе 24 июня.

Так, источник ТАСС сообщил: «Совет ЕС на уровне глав МИД примет в понедельник решение о продлении секторальных санкций в отношении России, введенных в связи с ситуацией на Украине, на полгода. Решение будет вынесено без дискуссии».

Напомним, санкции Евросоюза, направленные против Российской Федерации, были объявлены в 2014 г. вследствие ситуации вокруг Украины и Крымского полуострова. Был прекращен диалог на тему безвизового режима и нового базового соглашения о сотрудничестве, запрещен въезд в государства объединения для российских должностных лиц, были заморожены их активы, анонсированы финансовые, торговые и военные ограничения. Реакцией РФ стал запрет на ввоз из ЕС некоторых продтоваров.

Европейский союз продлевает экономические санкции против России 2 раза в год (к 31 июля и 31 января).
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