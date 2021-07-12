Президенты РФ и Белоруссии встретятся сегодня в Санкт-Петербурге

Ссылаясь на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ТАСС уведомляет о назначенной на 13 июля встрече политических лидеров Российской Федерации и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.



«Сегодня пройдет рабочая встреча в Санкт-Петербурге», – сообщил пресс-секретарь президента РФ.



Прежде предстоящий диалог глав государств анонсировала пресс-служба белорусской стороны: «В Санкт-Петербурге состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику».



В прошлый раз В. Путин и А. Лукашенко виделись в конце мая. Это было в Сочи в резиденции Бочаров Ручей, где они обговорили торгово-экономические связи, борьбу с Covid-19, а также происшествие с воздушным судном компании Ryanair.



1 июля главы России и Белоруссии пообщались по телефону, в процессе чего были рассмотрены имеющие отношение к республике санкции и возможность запуска большего числа рейсов «Белавиа» в РФ.