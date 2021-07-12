Главная > Внешняя политика

Президенты РФ и Белоруссии встретятся сегодня в Санкт-Петербурге

Сегодня в 11:34 Внешняя политика 0 173 Карина Мелова
1 Изображение

Ссылаясь на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ТАСС уведомляет о назначенной на 13 июля встрече политических лидеров Российской Федерации и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Сегодня пройдет рабочая встреча в Санкт-Петербурге», – сообщил пресс-секретарь президента РФ.

Прежде предстоящий диалог глав государств анонсировала пресс-служба белорусской стороны: «В Санкт-Петербурге состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику».

В прошлый раз В. Путин и А. Лукашенко виделись в конце мая. Это было в Сочи в резиденции Бочаров Ручей, где они обговорили торгово-экономические связи, борьбу с Covid-19, а также происшествие с воздушным судном компании Ryanair.

1 июля главы России и Белоруссии пообщались по телефону, в процессе чего были рассмотрены имеющие отношение к республике санкции и возможность запуска большего числа рейсов «Белавиа» в РФ.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

ФНПР: всех россиян необходимо вакцинировать от Covid-19 в обязательном порядке

Сегодня в 14:05 Медицина

Бизнес-омбудсмен проанализировал результативность государственных мер поддержки предпринимательства

Сегодня в 13:27 Экономика

Осенью ожидается рост стоимости всех продуктов питания

Сегодня в 12:26 Торговля

Медики определили, кто имеет право не вакцинироваться от Covid-19

12 июля в 14:01 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Регулятор считает правильным повременить с наказанием банков за несоблюдение закона о контроле за переводами денег Себестоимость борща скоро снизится Фермерам разрешат продавать свою продукцию на собственных землях Каждую госпрограмму будет курировать определенный замглавы правительства Франция не доверяет российским и китайским вакцинам от коронавируса

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Top.Mail.Ru