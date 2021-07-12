Германское внешнеполитическое ведомство упрекнуло РФ и Китай в политизации поставок прививочных препаратов

Глава МИД Германии Хайко Маас упрекнул Российскую Федерацию и Китай в том, что при помощи поставок прививочных препаратов от Covid-19 они влияют на политику государств. Согласно его убеждению, громко заявляя о содействии другим государствам в преодолении коронавируса, Россия и Китай добивались и своих целей. Такое мнение выразил г-н Маас во время визита на завод Pfizer в штате Мичиган, США.



«Чтобы предотвратить это, мы не должны просто критиковать это, но должны гарантировать, что у пострадавших стран есть альтернативы. Эта альтернатива – вакцины, которые у нас есть и которые мы, конечно же, хотим сделать доступными как можно большему количеству стран и регионов мира», – пояснил министр иностранных дел Германии (ист.: Associated Press). Хайко Маас уверен, что в случае обеспечения вакцинами максимально большого числа стран Россия и Китай не смогут оказывать давление, используя поставки препаратов.



Прежде Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности говорил о намерениях России и Китая продвигать «вакцинную дипломатию» на фоне пандемии Covid-19. Он также рекомендовал членам объединения учитывать это. В то же время Всемирная организация здравоохранения считает рациональным на данном этапе отказаться от идеи ревакцинации и оказать поддержку государствам, в которых не могут выполнить даже первичную вакцинацию медиков.