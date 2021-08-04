Должность премьер-министра Армении получил Пашинян

Действующий президент Республики Армения предложил пост премьер-министра Николу Пашиняну, кандидатуру которого выдвинула партия «Гражданский договор», состоящая в основе парламентского большинства. Об этом свидетельствует документ, обнародованный веб-ресурсом политического лидера страны.



В соответствии с порядком, описанным в конституции Армении, в начале очередного срока полномочий Национального собрания глава государства назначает премьера, рекомендованного большинством в парламенте. Новоизбранное Нацсобрание приступает к выполнению полномочий в момент начала первой сессии.



Напомним, 20 июня победителем на досрочных парламентских выборах стала партия «Гражданский договор». Итоги выборов оспорили блок «Армения» под руководством бывшего президента Роберта Кочаряна, блок «Честь имею», партии «Армянская родина» и «Зартонк», однако Конституционный суд Армении вынес решение не в их пользу.



По официальным данным, 71 депутатский мандат достался членам партии «Гражданский договор» (53,91 % голосов). 29 получил блок «Армения» (21,9 % голосов), 7 мандатов – блок «Честь имею» (5,22 % голосов).