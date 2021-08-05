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Угроза взрыва в здании кабинета министров Украины

4 августа в 13:00 Внешняя политика 0 451 Карина Мелова
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Как уведомляет телеканал «Украина-24», 4 августа в здание кабинета министров Украины проник неизвестный мужчина с боевой гранатой, выдернувший чеку и угрожающий взорвать себя и здание. Он предъявил свои требования. Сообщается, что смертник принимал участие в силовой операции в Донбассе.

На место происшествия прибыли спецназ и взрывотехники. Вокруг квартала установили оцепление, сотрудников эвакуировали. В здании развернули спецоперацию, с преступником вступили в переговоры. В личном канале сети Telegram народный избранник Алексей Гончаренко уведомил о возможности штурма.
«В Киеве введен режим полицейской специальной операции. В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры», – гласило сообщение.

В результате проведения операции был задержан Владимир Прохнич, которому грозит до 15 лет тюрьмы.
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