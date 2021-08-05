Угроза взрыва в здании кабинета министров Украины

Как уведомляет телеканал «Украина-24», 4 августа в здание кабинета министров Украины проник неизвестный мужчина с боевой гранатой, выдернувший чеку и угрожающий взорвать себя и здание. Он предъявил свои требования. Сообщается, что смертник принимал участие в силовой операции в Донбассе.



На место происшествия прибыли спецназ и взрывотехники. Вокруг квартала установили оцепление, сотрудников эвакуировали. В здании развернули спецоперацию, с преступником вступили в переговоры. В личном канале сети Telegram народный избранник Алексей Гончаренко уведомил о возможности штурма.

«В Киеве введен режим полицейской специальной операции. В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры», – гласило сообщение.



В результате проведения операции был задержан Владимир Прохнич, которому грозит до 15 лет тюрьмы.