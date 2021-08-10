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Озвучен срок окончания реализации проекта «Северный поток – 2»

9 августа в 12:36 Внешняя политика 0 339 Карина Мелова
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В ходе беседы с сотрудником издания «Известия» посол РФ в Германии Сергей Нечаев поведал о планах по окончанию воплощения проекта «Северный поток – 2» в течение нескольких недель.

«Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения «СП – 2». Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели», – утверждает дипломатический представитель, подчеркивая при этом необязательный в легитимном плане к выполнению для 2 государств характер совместного заявления Соединенных Штатов и Германии по «Северному потоку – 2». Это же касается и России, не принимавшей участие в его составлении.

В упомянутом документе затронуты такие вопросы, как условия функционирования «СП – 2», рациональность пролонгации транзитного договора между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 года на десять лет, а также намерение основать «зеленый» фонд для инвестиций в экономику Украины с целью привлечения минимум 1 миллиарда долларов.

Согласно плану «Северного потока – 2», по дну Балтийского моря будут проложены две нити газопровода длиной свыше 1200 км каждая, по которым будет производиться доставка газа в Германию через территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
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