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Лавров: после выборов внешнеполитический курс РФ останется прежним

Сегодня в 14:00 Внешняя политика 0 162 Карина Мелова
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Беседуя с представителями гражданского общества в Народном военно-историческом музейном комплексе ВОВ «Самбекские высоты» 13 августа, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о намерении властей после сентябрьских выборов в Государственную думу также следовать намеченному курсу на внешнеполитической арене, нацеленному на формирование внешних условий, способствующих внутреннему развитию страны, благополучию ее жителей, гарантии прав россиян и бизнеса на международном уровне (ист.: ТАСС).

«Глубинные интересы нашей страны на десятилетия, столетия вперед требуют не поддаваться на провокации [Запада] и идти своим курсом. Курсом, который выбрал наш народ и который будет развиваться по итогам очередной выборной кампании в сентябре этого года», – заявил министр иностранных дел.

Напомним, выборы в ГД VIII созыва будут проходить в России 17–19 сентября 2021 г. Параллельно с выборами в Госдуму в единый день голосования планируется провести прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех регионах высших админлиц выберут депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Сергей Лавров внесен в общефедеральную часть списка «единороссов» по рекомендации главы государства Владимира Путина.
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