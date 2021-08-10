В ФРГ заговорили о возможности незавершения «Северного потока – 2»

Согласно опасениям Йорга Мойтена, стоящего во главе партии «Альтернатива для Германии», если в новосозданное правительство Германии войдут «Зеленые», проект «Северный поток – 2» рискует остаться незавершенным (ист.: «Известия»).



Опасения г-на Мойтена насчет «СП – 2» прозвучали следующим образом: «Новое федеральное правительство во главе с «Зелеными» может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию». Политик убежден, что подобные действия приведут к концу «Германии как развитой промышленной державы» и к прекращению наблюдаемого роста «этой якобы «Зеленой» партии».



21 июля США и ФРГ обнародовали совместно составленное заявление, частично диктующее условия функционирования газопровода «Северный поток – 2». Так, обговаривается рациональность пролонгации транзитного договора, заключенного «Газпромом» и «Нафтогазом», после 2024 года на 10 лет. Также упомянутые государства намерены основать «зеленый» фонд для капиталовложений в экономику Украины с целью привлечения в нее как минимум 1 миллиарда долларов.



4 июня политический лидер РФ Владимир Путин объявил об окончании сооружения первой нитки газопровода. 11 июля управляющий директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг уведомил, что строительство второй нитки «СП – 2» завершено на 98 % (ист.: Handelsblatt).