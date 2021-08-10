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Посольство РФ в Афганистане продолжает работу в обычном режиме

16 августа в 13:11 Внешняя политика 0 347 Карина Мелова
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В ходе беседы с сотрудником телевизионного канала «Россия-24» Дмитрий Жирнов, занимающий пост посла РФ в Афганистане, сообщил, что запрещенная в России исламистская организация «Талибан» взяла в понедельник, 16 августа, под контроль российскую дипломатическую миссию в Кабуле, заверив в возможности беспрепятственного и безопасного продолжения выполнения своих обязанностей всеми сотрудниками ведомства.

В частности, диппредставитель поделился такими сведениями: «Наше посольство уже охраняют талибы. Сегодня произошла сдача: ушли те военные афганских национальных сил безопасности, которые нас охраняли. Талибы еще раз переподтвердили, что ни один волос с [головы] российских дипломатов не упадет, [сказав] «вы можете работать спокойно» (ист.: ТАСС).

Как уведомляет г-н Жирнов, в Кабуле сегодня спокойная обстановка, продолжают работать учебные заведения для девочек. «У нас тут рядом за забором школа. Я сегодня мимо прохожу, а там детский смех», – говорит он.
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