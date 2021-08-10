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Талибы пообещали не сводить счеты с представителями бывших властей Афганистана

17 августа в 11:44 Внешняя политика 0 500 Карина Мелова
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Ссылаясь на сделанное членами запрещенной в РФ исламистской организации «Талибан» заявление, информационное агентство Agence France-Presse поделилось сведениями о том, что талибы анонсировали амнистию для правительственных госслужащих бывших властей. 15 августа они пообещали не сводить счеты с чиновниками и силовиками и предложили им вновь продолжить свою работу в государственных учреждениях.

В частности, заявление гласит: «Для всех объявлена всеобщая амнистия , поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни».

Талибы за считанные часы взяли Кабул под свой контроль без боя 15 августа. Ашраф Гани, президент Афганистана, сложил полномочия во избежание кровопролития и выехал из страны. Запад проводит эвакуацию сотрудников своих дипмиссий и своих граждан.

Практически сразу после входа в столицу Афганистана боевики движения «Талибан» захватили Кабульский университет и министерство образования. Несмотря на обещанное женской части населения право получать образование и продолжать работу, большинство столичных школ и высших учебных заведений 16 августа были закрыты.
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